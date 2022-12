பரந்தூர் விமான நிலையம் விவகாரம்! தமிழக அரசுடன் மல்லுக்கட்டும் எஸ்.டி.பி.ஐ.! பின்னணி என்ன?

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: பரந்தூர் விமான நிலையம் விவகாரத்தில் வாழ்வாதாரத்தை காக்க போராடும் மக்களுடன் எஸ்.டி.பி.ஐ. கட்சி தொடர்ந்து துணை நிற்கும் என அக்கட்சியின் மாநிலத் தலைவர் நெல்லை முபாரக் தெரிவித்துள்ளார்.

மக்கள் பாதிக்காதவாறு திட்டத்தை செயல்படுத்த நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும் எனக்கூறிவிட்டு, மறுபுறம் அதற்கு மாற்றமான முறையில் செயல்படுத்துவது மக்களை ஏமாற்றும் செயல் என விமர்சித்துள்ளார்.

இது தொடர்பாக எஸ்.டி.பி.ஐ. கட்சியின் மாநில தலைவர் நெல்லை முபாரக் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது;

English summary

Sdpi stands with the people who are struggling to save their livelihood in the Parantur Airport issue. The state president of the party Nellai Mubarak has said that the party will continue to support