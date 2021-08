ஆன்லைன் ரம்மியை தடை செய்ய புதிய சட்டம்.. ராமதாஸ் கோரிக்கையை உடனே ஏற்ற தமிழக சட்ட அமைச்சர் ரகுபதி

Chennai

சென்னை: தமிழ்நாட்டில்‌ ஆன்லைன்‌ ரம்மி போன்ற விளையாட்டுகளைத்‌ தடை செய்யும்‌ சட்டம்‌ விரைவில்‌ கொண்டு வரப்படும்‌ என்று தமிழக சட்டத்துறை அமைச்சர் ரகுபதி தெரிவித்துள்ளார். முதல்வர் ஆணைப்படி உரிய விதிமுறைகளை உருவாக்கி புதிய சட்டம் கொண்டு வரப்பட உள்ளதாகவும் அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ்நாட்டில் ஆன்லைன் சூதாட்டத்தைத் தடை செய்து இயற்றப்பட்ட சட்டம் செல்லாது என்று சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்திருக்கிறது. தமிழ்நாட்டில் பல்லாயிரக்கணக்கான குடும்பங்களை சீரழிக்கும் ஆன்லைன் சூதாட்டத்தை தடை செய்ய சட்டம் இயற்றப்பட்டதால் பலரும் மகிழ்ச்சியும், மன நிறைவும் அடைந்த நிலையில், உயர்நீதிமன்றம் அளித்த தீர்ப்பு பலருக்கும் ஏமாற்றத்தை அளித்துள்ளது.

இது குறித்து அறிக்கை வெளியிட்டிருந்த டாக்டர் ராமதாஸ், தமிழ்நாட்டிற்கு அண்மைக்காலங்களில் மிகப்பெரிய சாபக்கேடாக அமைந்தது ஆன்லைன் சூதாட்டங்கள்தான். குறைந்த காலத்தில் மிக அதிக வருவாய் ஈட்டலாம் என்ற ஆசை வார்த்தையுடன் கூடிய மாய வலையை வீசும் ஆன்லைன் சூதாட்ட நிறுவனங்கள், அதில் மயங்கி சூதாட வரும் இளைஞர்களின் பணத்தை முற்றிலுமாக சுரண்டி, மீள முடியாத கடன் வலையில் சிக்க வைக்கின்றன. கடன் வலையில் இருந்து மீள முடியாத இளைஞர்கள் தற்கொலை செய்து கொள்வதாக குறிப்பிட்டுள்ளார்.

Tamil nadu law minister S. Ragupathy, has said that a law banning online games like rummy will be introduced in Tamil Nadu soon. He also said in a statement that the new law is to be brought in by making the relevant rules as per the order of the Chief Minister.