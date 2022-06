சென்னை வீடுகளுக்கு மீண்டும் வரும் கொரோனா ஸ்டிக்கர்! அதிகரிக்கும் கட்டுப்பாடுகள்.. அமைச்சர் அறிவிப்பு

Chennai

சென்னை: சென்னையில் கொரோனா வைரஸால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் வீடுகளில் ஸ்டிக்கர் ஒட்டுப்பட்டு வருவதாக மருத்துவத் துறை அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழகத்தில் கடந்த சில வாரங்களாக கொரோனா வைரஸ் பரவல் அதிகரித்து வருகிறது. இதனால் தமிழக அரசு தரப்பில் முகக்கவசம், தனிமனித இடைவெளி உள்ளிட்ட நடவடிக்கைகளை பின்பற்ற வேண்டும் எனவும், தடுப்பூசி செலுத்தும் நடவடிக்கையை தீவிரப்படுத்தவும் அறிவுறுத்தப்பட்டது. இந்தநிலையில் தமிழகத்தில் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கை குறித்து அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் தலைமையில் துறை வல்லுநர்கள் மற்றும் அரசு அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெற்றது.

Health Minister Ma Subramanian has said that, corporation officials will be sticking a sticker on a person infected with the corona virus on this House in Chennai.