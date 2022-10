நித்யானந்தா ரொம்ப நல்லவருங்க! கண்டிப்பா ஒருநாள் வருவார் பாருங்க! விஸ்வாசம் காட்டும் திருச்சி சூர்யா!

Chennai

சென்னை : திமுக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் திருச்சி சிவாவின் மகனும் தற்போது பாஜகவில் இணைந்துள்ள வருமான சூர்யா சிவாவுக்கு சாமியார் நித்தியானந்தா தர்மரட்சகர் விருது கொடுத்துள்ளதாக அறிவித்துள்ள நிலையில் அதற்கு நன்றி தெரிவித்துள்ள சூர்யா சிவா, நித்யானந்தா மீது ஆயிரம் சர்ச்சுகள் இருந்தாலும் தமிழகத்தில் பெயர் தெரியும் அளவிற்கு இருக்கும் ஒரே சாமியார் நித்தியானந்தா தான் என புகழாரம் சூட்டியுள்ளார்.

பண மோசடி, பாலியல் பலாத்காரம், மிரட்டல் உள்ளிட்ட வழக்குகளில் சிக்கி சாமியார் நித்தியானந்தா கடந்த சில வருடங்களாக தலைமறைவாகியுள்ளார். ஆஸ்திரேலியாவுக்கு அருகில் ஒரு குட்டி தீவு விலைக்கு வாங்கி அதற்கு கைலாச என பெயரிட்டு அங்கே வசித்து வருவதாக கூறப்படுகிறது.

கடந்த பல மாதங்களாக அவர் இறந்துவிட்டதாக வதந்திகள் பரவிய நிலையில், கடந்த குரு பூர்ணிமா அன்று நேரலையில் பேசினார். பின்னர் சிறிது இடைவெளிக்குப் பிறகு மீண்டும் நேரலையில் தோன்றியுள்ள நித்தி பக்தர்களுக்கு ஆசி வழங்கினார்.

திருச்சி சூர்யாவுக்கு கைலாசா தர்மரட்சகர் விருது! நித்தியானந்தா அறிவிப்பு! கூட்டணி பலமா இருக்கே!

Nithyananda has given an award to Surya Siva, who is currently joining the BJP. In this case, Surya Siva thanked him and praised Nithyananda that even though there are thousands of preachers, Nithyananda is the only preacher whose name is known in Tamil Nadu.