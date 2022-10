சட்டமன்ற அலுவல் ஆய்வு கூட்டம்.. எதிர்க்கட்சி துணைத் தலைவர் ஓபிஎஸ்.. அப்பாவு வெளியிட்ட பட்டியல்!

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: சட்டப்பேரவை எதிர்க்கட்சித் துணைத் தலைவர், எம்எல்ஏ-க்களின் இருக்கைகளில் மாற்றம் செய்யப்படவில்லை. இதனால் ஓ.பன்னீர் செல்வம் - எடப்பாடி பழனிசாமி இருவரும் அருகருகே அமரும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.

தமிழக சட்டப்பேரவைக் கூட்டத்தொடா் இன்னும் சற்று நேரத்தில் தொடங்கவுள்ளது. இதனிடையே சட்டப்பேரவை எதிா்க்கட்சித் துணைத் தலைவர் விவகாரம் தமிழக அரசியலில் முக்கியத்துவம் பெற்றுள்ளது.

சட்டப்பேரவை எதிர்க்கட்சி துணைத் தலைவராக ஓ.பன்னீா்செல்வம் செயல்பட்டு வருகிறாா். அவா் அதிமுகவிலிருந்து நீக்கப்பட்ட நிலையில், அவருக்குப் பதில் துணைத் தலைவராக ஆா்.பி. உதயகுமாரை நியமிக்க வேண்டும் என்று பேரவைத் தலைவா் அப்பாவுக்கு எடப்பாடி பழனிசாமி பல முறை கடிதம் கொடுத்தார்.

'சமாதானம்'.. சீனியர்களுக்கு அலெர்ட்.. அதிமுக கூட்டத்தில் எடப்பாடி கொடுத்த அட்வைஸ்.. பரபர தகவல்!

English summary

Sources says there is no change in the seats of the Legislative Assembly Deputy Leader of the Opposition and MLAs.