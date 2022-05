"இது அரசியல்.. யாரும் புனிதர் இல்லை.. நாங்கள் சங்கர மடமா நடத்துகிறோம்?" கே.என் நேரு சரமாரி கேள்வி

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: என் மீது கொலை வழக்கு உள்ளிட்ட 19 வழக்கு போட்டீர்கள் அதை எல்லாம் தாண்டி தான் அமைச்சராக இருக்கிறேன் என்று அமைச்சர் கே.என். நேரு தெரிவித்துள்ளார். அரசியலில் யாரும் புனிதரல்ல எனவும் புனிதராக இருந்தால் வாயில் வெண்ணெய் தடவி படுக்கப்போட்டு போயிருப்பீர்கள் என்று அமைச்சர் கே.என்.நேரு கூறியுள்ளார்.

திருச்சி தெற்கு மாவட்ட திமுக சார்பில் திமுக அரசின் ஓர் ஆண்டு சாதனை விளக்க பொதுக்கூட்டம் திருச்சி பொன்மலைப்பட்டியில் நடைபெற்றது. இதில் அமைச்சர்கள் கே.என்.நேரு, அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டு உரையாற்றினர்.

திமுக பொருளாளரும், திமுக லோக்சபா தலைவருமான டி.ஆர்.பாலு பொதுக்கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டு சிறப்புரையாற்றினார். பொதுக்கூட்டத்தில் பேசிய நகராட்சி நிர்வாக துறை அமைச்சர் கே.என்.நேரு எதிர்கட்சியினரை கடுமையாக சாடினார்.

அன்னை தமிழில் அர்ச்சனை கட்டாயமில்லை... செயல்படுத்துவது கடினமாம்! அமைச்சர் சேகர் பாபுவே சொல்லியாச்சு!

English summary

You have filed 19 cases against me, including a murder case. Beyond that, I am the Minister. Nehru said. Minister KN Nehru has said that no one is holy in politics and if he was holy you would have rubbed butter in his mouth and gone to bed.