அமைச்சர் பதவி இப்போதைக்கு இல்லை..முடிவெடுத்த முதல்வர்..பயிற்சி பாசறையை வலுப்படுத்த தயாரான உதயநிதி

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: உதயநிதிக்கு அமைச்சர் பதவி தர வேண்டும் என்று பல அமைச்சர்களும், மாவட்ட செயலாளர்களும் கோரிக்கை வைத்தும் அதை இப்போதைக்கு அமல்படுத்த தயாராக இல்லையாம் முதல்வர் மு.க ஸ்டாலின். இதனால் திராவிட மாடல் பயிற்சி பாசறையை வலுப்படுத்த தயாராகி விட்டராம். அடுத்த படத்தில் நடிப்பதற்கான கதையை கேட்கவும் ரெடியாகி விட்டாராம் உதயநிதி ஸ்டாலின்.

சட்டசபைத் தேர்தலில் திமுக வெற்றி பெற்றதுமே உதயநிதி ஸ்டாலின் அமைச்சரவையில் இடம்பெறுவார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால், அமைச்சரவை பட்டியல் வெளியானபோது, அதில் உதயநிதியின் பெயர் இடம்பெறவில்லை. இது அவருடைய ஆதரவாளர்கள் மத்தியில் ஏமாற்றமாக அமைந்தது. எம்எல்ஏவாக வெற்றி பெற்றாலும் அமைச்சர்கள் பங்கேற்கும் நிகழ்ச்சிகளில் தவறாமல் கலந்து கொள்கிறார். திமுக நிகழ்ச்சிகளிலும் அரசு நிகழ்ச்சிகளிலும் தவறாமல் கலந்துகொண்டு அடுத்த தலைமுறை வாக்காளர்களை கவர்ந்து வருகிறார் உதயநிதி ஸ்டாலின்.

உதயநிதியை அமைச்சராக்க வேண்டும் என்று கடந்த சில மாதங்களாகவே கோரிக்கைகள் எழுந்து வருகின்றன.

தற்போது அமைச்சராக உள்ள பலரும் செய்தியாளர்களிடம் பேசும் போதோ, விழாக்களில் பங்கேற்று பேசும் போதோ உதயநிதி ஸ்டாலின் அமைச்சராக வேண்டும் அல்லது துணை முதல்வராக வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை முன் வைக்கின்றனர். அமைச்சர்கள் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி, செந்தில் பாலாஜி, கே.என்.நேரு, சேகர் பாபு போன்றவர்கள் உதயநிதி ஸ்டாலின் அமைச்சரவையில் இடம்பெற வேண்டும் என்ற தங்களின் விருப்பங்களை வெளிப்படையாகவே தெரிவித்தனர்.

MLA Udayanidhi news: (உதயநிதி ஸ்டாலினுக்கு அமைச்சராவது எப்போது) Chief Minister MK Stalin is not ready to implement the demands of many ministers and district secretaries for Udayanidhi to be made a minister. Thus we are ready to strengthen the Dravidian model Payirchi pasarai Udayanithi Stalin is ready to listen to the story of acting in the next film.