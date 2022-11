"சின்ன மழைக்கே இடுப்பளவு தண்ணீர் நிற்கும்.. ஆனா இந்த வருஷம் இல்லை.. " வடசென்னை மக்கள் மகிழ்ச்சி!

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: சென்னையில் நேற்றிரவு முதல் இடைவிடாது கனமழை கொட்டி வருகிறது. இருப்பினும் வடசென்னை பகுதிகளில் தண்ணீர் தேங்காமல் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக அப்பகுதி மக்கள் மகிழ்ச்சி தெரிவித்துள்ளனர்.

தமிழ்நாட்டில் வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கிய தீவிரமடைந்துள்ளது. கடந்த வாரம் பெய்த கனமழையின் போது தண்ணீர் வேகமாக வடிந்தது. கிட்டத்தட்ட 300 மி.மீ. கனமழை பெய்தபோது, மாநகராட்சியின் சிறப்பான நடவடிக்கைகளால் மழை பெய்த சுவடே இல்லாமல் நீர் வேகமாக வெளியேற்றப்பட்டது.

இதற்போது தமிழ்நாட்டின் மீண்டும் கனமழை தொடங்கியுள்ளது. குறிப்பாக சென்னையில் நேற்றிரவு முதலே கனமழை பெய்து வருகிறது. ஆனால் இது வெறும் தொடக்கம்தான் என்றும், அடுத்த 3 நாட்களுக்கு கனமழையின் வீரியம் தொடர்ந்து அதிகரிக்கும் என்று வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது.

வட தமிழக கடலோர மாவட்டங்களுக்கு ரெட் அலர்ட்..புதுச்சேரியிலும் அதி கனமழை - இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம்

English summary

It has been raining non-stop since last night in Chennai. However, the people of the area are happy that action has been taken to prevent waterlogging in the North Chennai areas.