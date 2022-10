வடகிழக்கு பருவமழை..சனிக்கிழமை முதல் வெளுத்து வாங்கப்போகும் கனமழை..நவ.4 வரை குடை அவசியம்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் வடகிழக்கு பருவமழை நாளை மறுநாள் தொடங்க உள்ளதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மைய தென் மண்டல தலைவர் பாலச்சந்திரன் கூறியுள்ளார். நவம்பர் 4ம் தேதி வரை தமிழ்நாட்டில் படிப்படியாக மழை அதிகரிக்கும் என்றும் பாலச்சந்திரன் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழகத்தில் பல பகுதிகளில் நேற்றிரவு முதல் இன்று காலை வரை பலத்த மழை பெய்துள்ளது. தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் 8 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது. கயத்தாறு, ராஜபாளையம், விருதுநகர் உள்ளிட்ட பல ஊர்களில் பலத்த மழை கொட்டி தீர்த்தது.

இதனிடையே வானிலை ஆய்வு மையம் இன்று வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில் தமிழகம் மற்றும் அதனை ஒட்டிய பகுதிகளில் வடகிழக்கு பருவமழை அக்டோபர் 29 ஆம் தேதி ஒட்டி துவங்கக்கூடும்.

இன்று தமிழக கடலோர பகுதிகளின் மேல் வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி நிலவுகிறது. இதன் காரணமாக

இன்றும் நாளையும் தமிழ்நாடு, புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் ஓரிரு இடங்களில் இடிமின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும்

Balachandran, head of the South Zone of the Indian Meteorological Survey, has said that the Northeast Monsoon will begin in Tamil Nadu the day after tomorrow. Balachandran also said that the rain will increase gradually in Tamil Nadu till November 4.