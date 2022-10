வடகிழக்கு பருவமழை..சில வாரங்களில் ஜோராக தொடங்கும்..சமாளிக்க தயாராகும் அரசு..என்னென்ன ஏற்பாடுகள்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: வட கிழக்கு பருவமழை அக்டோபர் 16ம் தேதி முதல் தொடங்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த ஆண்டு 35 முதல் 75 சதவீதம் கூடுதலாக மழை பெய்யும் வாய்ப்புள்ளதால், அதை சமாளிக்க வேண்டிய அனைத்து முன்னேற்பாடுகளையும் செய்து தயார் நிலையில் உள்ளதாக தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது.

ஜூன் மாதம் முதல் செப்டம்பர் 30ம் தேதி வரை பெய்யும் தென் மேற்கு பருவமழை காலத்தில் தமிழகத்தில் தென் மாவட்டங்கள், மேற்கு மாவட்டங்களில் மழை பெய்யும்.

தமிழகத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை அக்டோபர் மாதம் தொடங்கி டிசம்பர் வரை நீடிப்பது வழக்கம். இந்த பருவமழை காலத்தில் தான், தமிழகத்துக்கு வேண்டிய மழை நீர் கிடைக்கும். இந்த பருவத்தில் கிடைக்கும் மழை நீர் மூலம் தான் தமிழகத்தில் வட மாவட்டங்களில் விவசாயம், குடிநீர் தேவை உள்ளிட்டவை பூர்த்தியாகும்.

The North East Monsoon for Tamil Nadu is expected to start from October 16. The Tamil Nadu government has announced that there is a possibility of 35 to 75 percent more rain this year, and that it is ready to take all necessary measures to deal with it.