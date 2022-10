வடகிழக்கு பருவமழை..அடித்து ஆடப்போகும் மிக கனமழை.. எத்தனை நாளைக்கு தெரியுமா?

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: தமிழகம் மற்றும் அதனை ஒட்டிய பகுதிகளில் வடகிழக்கு பருவமழை நாளைய தினம் துவங்க வாய்ப்பு உள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் கணித்துள்ளது. 29ஆம் தேதி முதல் 1ஆம் தேதி வரை தமிழகத்தின் பல பகுதிகளில் கனமழை முதல் மிக கனமழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது.

தமிழகத்தில் தென்மேற்கு பருவமழை விடை பெற்ற பின்னரும் பல மாவட்டங்களில் பலத்த மழை பெய்து வெள்ளக்காடாகி வருகிறது. கடந்த 24 மணி நேரத்தில் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் பேச்சிப்பாறையில் 3 செமீ மழை பதிவானது.

பூந்தமல்லி, டிஜிபி அலுவலகம் , அண்ணா பல்கலைக்கழகம், கொரட்டூர் , சோழிங்கநல்லூர், ரெட் ஹில்ஸ் , வில்லிவாக்கம் பகுதிகளில் தலா 2 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது. சென்னை விமான நிலையம், தாம்பரம் ( செம்பரம்பாக்கம், பூண்டி, ஸ்ரீபெரும்புதூர், சோழவரம், அம்பத்தூர் , தண்டையார்பேட்டை , கலெக்டர் அலுவலகம், அயனாவரம், ஆவடி,காஞ்சிபுரம் பகுதிகளில் தலா 1 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது.

இன்னைக்கு ஒரு புடி! எல்லோரும் வாங்க! ஓலைப்புட்டு -இலங்கை தமிழர் பாரம்பரிய உணவுகளை சாப்பிட்ட கனிமொழி!

English summary

The Chennai Meteorological Department has predicted that there is a possibility of northeast monsoon starting tomorrow in Tamil Nadu and adjoining areas. The Chennai Meteorological Department has announced that there is a possibility of heavy to very heavy rain in many parts of Tamil Nadu from 29th October to 1st November