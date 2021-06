துருவித் துருவி பார்த்தேன் ஒன்றுமே இல்லை.. உறுதிப்பாடு இல்லாத குழப்பமான ஆளுநர் உரை.. ஓபிஎஸ் சாடல்

Chennai

சென்னை: இன்று சட்டசபையில் ஆளுநரின் உரையில் திமுக தேர்தல் அறிக்கையில் கூறப்பட்ட முக்கியமான திட்டங்கள் எதுவும் இல்லை என்றும் ஆளுநர் உரை உறுதிப்பாடு இல்லாத குழப்பமான உரையாக உள்ளதாகவும் அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஒ பன்னீர்செல்வம் விமர்சித்துள்ளார்.

சென்னை கலைவாணர் அரங்கில் 16ஆவது தமிழ்நாடு சட்டசபை முதல் கூட்டத்தொடர் ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் உரையுடன் இன்று தொடங்கியது. ஆளுநர் உரையில் உள்ள அம்சங்களை சில கட்சிகள் வரவேற்று வருகிறது.

அதேநேரம் எதிர்க்கட்சிகள் ஆளுநர் உரை குறித்த தங்கள் அதிருப்திகளை வெளிப்படுத்தி வருகின்றனர். நீட், கல்விக் கடன் ரத்து உள்ளிட்டவை குறித்து இதில் இடம்பெறவில்லை என எதிர்க்கட்சி தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி விமர்சித்திருந்தார்.

