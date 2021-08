தொட்டாலே உதிரும் கட்டிடம்.. அதிமுக அரசின் மோசடித்தனம்.. திமுக அரசின் அலட்சியம்.. சீமான் கடும் தாக்கு

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: சென்னை குடிசை மாற்று வாரிய கட்டிடத்தின் நிலை ஆளும் அரசுகளின் நிர்வாகச்சீர்கேட்டினை அப்பட்டமாக வெளிக்காட்டுகின்றன என்று நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

சென்னை புளியந்தோப்புப் பகுதியில் குடிசை மாற்று வாரியத்தால் கட்டப்பட்ட கே.பி.பார்க் அடுக்குமாடி குடியிருப்பு கட்டிடத்தில் தொட்டாலே சிமெண்ட் பூச்சு உதிர்வது வைரலாகி அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.

இந்த கட்டிடத்தின் சுவர்கள் மிகவும் பலவீனமாக உள்ளது. உள்ளே இருக்கும் மணலும் இறுக்கமில்லாமல் இருக்கின்றன என்று பல்வேறு செய்தி சேனல்களில் வீடியோக்கள் வெளியாகின.

English summary

Seeman, the chief co-ordinator of the Naam Tamil Party, has accused the condition of the Chennai Housing Board building of exposing the administrative malfeasance of the ruling government