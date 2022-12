டெல்லிக்கு போனீங்க..நான் சொந்த ஊருக்கே போறேன்! குஜராத்துக்கு பறந்த ஓபிஎஸ்! இன்று நடக்குமா ‘மீட்டிங்’

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுக ஒற்றை தலைமை விவகாரம் கிட்டத்தட்ட இறுதி கட்டத்தை நெருங்கி இருக்கும் நிலையில் தற்போது ஓபிஎஸ்ஐ பாஜக ஓரங்கட்டி விட்டதாக தகவல்கள் பரவி வருகின்றன. இதனிடையே நேற்று குஜராத் சென்றுள்ள ஓ.பன்னீர்செல்வம் பிரதமர் மோடி, அமித்ஷாவை சந்தித்து நேரில் முறையிடுவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

தமிழக முன்னாள் முதல்வரும் அதிமுக பொதுச் செயலாளர் ஜெயலலிதா காலத்தில் ராணுவ கட்டுப்பாட்டோடு வளம் வந்த அதிமுக என மாபெரும் இயக்கம் தற்போது ஓபிஎஸ் இபிஎஸ் ஆகியோரின் அதிகார மோதலால் இரு அணிகளாக பிளவுபட்டு கிடக்கிறது.

ஏற்கனவே சசிகலா டிடிவி தினகரன் ஆகியோர் தனித்தனி அணிகளாக அதிமுகவிலிருந்து விலகிச் சென்ற நிலையில் தற்போது ஏற்பட்டுள்ள பிளவு மேலும் கட்சியை வலுவிழக்கச் செய்யும் என்கின்றனர் மூத்த நிர்வாகிகள் ஆனால் முக்கிய தலைவர்கள் அதனை கண்டு கொள்வதாக தெரியவில்லை.

உச்சநீதிமன்றத்தில் அதிமுக பொதுக்குழு வழக்கு விசாரணை: இன்னைக்கு எந்த கோஷ்டிக்கு எப்படி அடி விழுமோ?

English summary

As the issue of single leadership of AIADMK is nearing its final stage, now there are reports that OPSI has been sidelined by BJP. Meanwhile, Prime Minister O. Panneerselvam, who visited Gujarat yesterday, is expected to meet Amit Shah and appeal in person.