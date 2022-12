ஓபிஎஸ் மத்திய அமைச்சராக நினைச்சாரு.. “பதவிக்காக” ‘மனசாட்சிய தொட்டு சொல்லுங்க’.. சீறிய கோகுல இந்திரா!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை: தனது மகனுக்கு அமைச்சர் பதவி கிடைக்க இருந்ததை எடப்பாடி பழனிசாமி சதி செய்து தடுத்து நிறுத்தியதாக ஓபிஎஸ் பகீர் குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்தார். இந்நிலையில், ஈபிஎஸ் ஆதரவாளரான முன்னாள் அமைச்சர் கோகுல இந்திரா, தானே எம்.பியாகி மத்திய அமைச்சராக வேண்டும் என்று நினைத்தார் ஓபிஎஸ் எனக் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

எம்.பி சீட்டை தனக்கு வேண்டும் என்று கேட்டார் ஓபிஎஸ். எம்.பியாகி, மத்திய அமைச்சராகலாம் எனக் கணக்கு போட்டார் ஓபிஎஸ். எப்போதுமே பதவியில் இருக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் கொண்டவர் ஓபிஎஸ் என சரமாரியாக சாடியுள்ளார் கோகுல இந்திரா.

4 எம்.எல்.ஏக்களும் எடப்பாடி போட்ட பிச்சை!

கட்சியில் எடப்பாடி பழனிசாமியின் ஆதிக்கத்தால், மனம் வெதும்பி டெல்லியை நோக்கி ஓபிஎஸ் கண் வைத்தார் என சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தகவல்கள் வெளியான நிலையில், அதனை தற்போது குறிப்பிட்டுள்ளார் கோகுல இந்திரா.

English summary

O. Panneerselvam alleged that Edappadi Palaniswami had conspired to stop OPS son Ravindranath from getting a ministerial post. In this case, former Minister Gokula Indira, who is a supporter of EPS, has accused OPS of he wanted to become Union Minister.