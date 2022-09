முதியோர் பென்ஷன் பயனாளிகள் எண்ணிக்கை குறைப்பா? ‘உடனே கைவிடுங்க’ - திமுக அரசுக்கு ஓபிஎஸ் வேண்டுகோள்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : முதியோர் ஓய்வூதியத் திட்டப் பயனாளிகளின் எண்ணிக்கையை குறைக்கும் நடவடிக்கையை கைவிட வேண்டும் என அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ.பன்னீர்செல்வம், திமுக அரசை வலியுறுத்தியுள்ளார்.

முதியோர் ஓய்வூதியம் பெறுவோரின் ஆதார் எண் அடிப்படையில் கேஸ் சிலிண்டர், நகைக் கடன் போன்ற விபரங்களை முதியோர் ஓய்வூதியம் பெறுவோரின் பட்டியலுடன் ஒப்பிட்டுப் பார்த்து அளிக்கப்பட்ட அறிக்கையின் அடிப்படையில், லட்சக்கணக்கானோருக்கு ஓய்வூதியத்தை அரசு நிறுத்தியுள்ளதாக தகவல் வெளியானது.

தமிழ்நாட்டில் முதியோர் ஓய்வூதியம் பெற்று வந்த பயனாளிகளில் 1 லட்சத்து 82 ஆயிரம் முதியோருக்கான ஓய்வூதியத்தை திமுக அரசு ரத்து செய்துள்ளதாக வந்த தகவல் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்திய நிலையில், இதற்கு அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர்கள் கண்டனம் தெரிவித்து வருகின்றனர்.

முதியோர் உதவித் தொகை 1,500 ரூபாயாக உயர்த்தப்படும் என்ற வாக்குறுதியை தேர்தல் சமயத்தில் அள்ளி வீசிய திமுக, இப்போது பயனாளிகளின் எண்ணிக்கையை குறைத்துள்ளது மக்களை வஞ்சிக்கும் செயல் என ஓ.பன்னீர்செல்வம் விமர்சித்துள்ளார்.

English summary

All the beneficiaries who are currently receiving pension should be provided with a means to continue receiving old age pension : ADMK Coordinator O Panneerselvam urges dmk government.