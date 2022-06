நம்பிக்கை இல்லைங்க.. திடீர் தீர்ப்பால் பொங்கிய ஓபிஎஸ்.. அதிகாலையில் பறந்த "அந்த" கால்.. 3 ஆபரேஷன்கள்

Chennai

oi-Shyamsundar I

சென்னை: அதிமுகவில் பொதுக்குழு இன்று காலை நடக்க உள்ள நிலையில் ஓ பன்னீர்செல்வம் தரப்பு செம குஷியில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.

எடப்பாடி பக்கம் தாவிய நிர்வாகிகள்.. குறைவான ஆதரவாளர்கள்.. நெருங்கிய நண்பர்கள் கூட எதிர் கேம்பிற்கு தாவியது என்று அடுத்தடுத்து தோல்விகளை தழுவி வந்த ஓ பன்னீர்செல்வம் இன்று அதிகாலை 5 மணிக்குத்தான் நிம்மதி மூச்சு விட்டுள்ளார். வரிசையாக பின்னடைவுகளை சந்தித்த ஓ பன்னீர்செல்வம் பொதுக்குழு தொடர்பான வழக்கில் வெற்றி பெற்றுள்ளார்.

அதிமுக பொதுக்குழுவை கூட்டலாம். ஆனால் ஒற்றை தலைமை குறித்த தீர்மானம் எதையும் நிறைவேற்ற கூடாது என்று சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

English summary

O Panneerselvam was happy about the MHC decision on the General council meeting of AIADMK: What is next?