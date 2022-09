இதுக்கு இல்லையா சார் ஒரு எண்டு? இடியாய் விழுந்த தீர்ப்பு! டெல்லிக்கு பறக்கும் ஓபிஎஸ் & கோ! அதே தான்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : கடந்த ஜூலை 11ஆம் தேதி நடைபெற்ற பொதுக்குழு செல்லும் என உயர் நீதிமன்ற இரு நீதிபதிகள் அடங்கிய அமர்வு உத்தரவிட்டு உள்ள நிலையில், கடும் பின்னடைவைச் சந்தித்துள்ள ஓ.பன்னீர்செல்வம் தரப்பு இதுகுறித்து உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல் முறையீடு செய்ய இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

அதிமுகவில் ஒற்றைத் தலைமை விவகாரம் நாளுக்கு நாள் தீவிரமாகி வரும் நிலையில், எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பு சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்திருந்த நிலையில், அதற்கான தீர்ப்பை இரு தரப்பினருமே ஆர்வத்துடன் எதிர்பார்த்து காத்திருந்தனர்.

சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் எழுத்துப்பூர்வமான வாதங்கள் தாக்கல் செய்யப்பட இருக்கும் நிலையில் இருதரப்புமே கடைசி கட்ட பரபரப்புகளுக்கிடையே இரு நீதிபதிகள் இன்று தங்கள் தீர்ப்பை வழங்கினர்.

போடுங்கண்ணே வெடிய.. ஆதரவாய் வந்த தீர்ப்பு! எடப்பாடி ஹாப்பி அண்ணாச்சி! குதுகலமான அதிமுக தொண்டர்கள்!

English summary

While a two-judge bench of the High Court has ordered that the aiadmk generalbody meeting held on 11th July, O. Panneerselvam's side, which has faced severe setbacks, is planning to appeal to the Supreme Court.