அதிமுக நீயா? நானா? ஓபிஎஸ் விட்ட ’புறா’ விடு தூது! நேராக எம்ஜிஆர் வீட்டுக்கே போன ’சின்னம்மா’ சசிகலா!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுக பொன்விழா ஆண்டையொட்டி சென்னையில் அதிமுக இடைக்கால பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிச்சாமியும், ஒருங்கிணைப்பாளர் என கூறிவரும் ஓ.பன்னீர்செல்வம் தனித்தனியாக கொடி ஏற்ற நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொண்ட நிலையில், அதிமுகவின் பொது செயலாளர் தான் என கூறிவரும் சசிகலா முன்னாள் முதல்வர் எம்ஜிஆர் வீட்டில் அவரது புகைப்படத்திற்கு மரியாதை செலுத்தினார்.

புரட்சித் தலைவர் மக்களால் அன்போது அழைக்கப்பட்ட எம்ஜிஆரால் தோற்றுவிட்டப்பட்ட ஜெயலலிதாவால் வளர்த்தெடுக்கப்பட்ட அதிமுக பொன் விழா ஆண்டை நிறைவுசெய்து, இன்றுடன் தேதி 51வது ஆண்டில் அடியெடுத்து வைக்கிறது.

திமுகவுக்கு மாற்றாக திமுகவில் இருந்தே உருவாகிய கட்சி என்றாலும், மற்ற கட்சிகளைப் போல அல்லாமல் எந்த நோக்கத்திற்காக உருவாக்கப்பட்டதோ அதனை நிறைவேற்றியும் காட்டியது. ஆம் திமுகவை ஆட்சியில்

இருந்து அகற்ற உருவாக்கப்பட கட்சி அதனை செய்தது. அதற்கு எம்ஜிஆர் எனும் ஆகப் பெரும் ஆளுமை தான் காரணம்.

English summary

While AIADMK Interim General Secretary Edappadi Palanichamy and O. Panneerselvam, who claims to be the coordinator, participated in flag hoisting programs separately in Chennai on the occasion of AIADMK's Golden Jubilee, Sasikala, who claims to be AIADMK's General Secretary, paid respects to former Chief Minister MGR's photo at his house.