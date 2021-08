எங்களைப்பழி வாங்குவதை கைவிட்டு மக்கள் பணியில் கவனம் செலுத்துங்கள் - ஈபிஎஸ் , ஓபிஎஸ் எச்சரிக்கை

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை : "ஆதாரம் இன்றி ஊழல் பழி சுமத்துவது நியாயமற்றது..... முன்னாள் அமைச்சர்கள் மீது சுமத்தப்படும் குற்றச்சாட்டுகளை சட்ட ரீதியாகவும், அரசியல் ரீதியாகவும் சந்திக்க அதிமுக தயாராக உள்ளது.." ஓபிஎஸ் & ஈபிஎஸ் ஆகியோர் கூட்டறிக்கை வெளியிட்டுள்ளனர்.

அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் எஸ்பி வேலுமணிக்கு சொந்தமான இடங்கள் மற்றும் நெருக்கமான இடங்கள் என மொத்தம் 52இடங்களில் லஞ்ச ஒழிப்பு துறை போலீசார் ரெய்டு நடத்தி வருகிறார்கள். ஏற்கனவே முன்னாள் அதிமுக அமைச்சர் எம்ஆர் விஜயபாஸ்கர் வீட்டில் ரெய்டு நடந்தது. இப்போது வேலுமணி வீட்டிலும் நடப்பதால் அதிமுக அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளது.

இதற்கு அதிமுக தலைமை கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது. அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ பன்னீர்செல்வம், இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆகியோர் வெளியிட்ட அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது:

