நேரில் சென்றும்.. விசாரணைக்கு ஒத்துழைக்கவில்லை.. பத்ம சேஷாத்ரி பள்ளி மீது காவல்துறை புகார்.. பின்னணி

சென்னை: பத்ம சேஷாத்ரி பள்ளி மாணவிக்கு ஆசிரியர் பாலியல் தொந்தரவு கொடுத்த விவகாரத்தில் போலீசார் நடத்தும் விசாரணைக்கு பள்ளி நிர்வாகம் முழு ஒத்துழைப்பு வழங்கவில்லை என்று சென்னை மாநகர காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.

பத்ம சேஷாத்ரி பள்ளியில் மாணவிகளுக்கு ஆசிரியர் ஒருவர் பாலியல் ரீதியாக தொல்லை கொடுத்தது தமிழகம் முழுக்க பெரிய பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. சென்னை கேகே நகரில் உள்ள பத்மா சேஷாத்திரி பள்ளி குறித்து தோண்ட தோண்ட பல பாலியல் புகார்கள் அடுக்கடுக்காக வைக்கப்பட்டு வருகின்றன.

தற்போது அங்கு படிக்கும் மாணவிகள், முன்னாள் மாணவிகள் பலர், பள்ளியில் தாங்கள் எதிர்நோக்கிய பாலியல் ரீதியான, ஜாதி ரீதியான பிரச்சனைகளை இணையத்தில் அடுக்கி வருகிறார்கள். அதிலும் பத்ம சேஷாத்ரி பள்ளி மாணவிக்கு அங்கு ஆசிரியராக இருக்கும் ராஜகோபாலன் என்பவர் பாலியல் தொல்லை கொடுத்தது பெரிய பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

English summary

Padma Seshadri School did not obey with us for the investigation says Chennai Police after the school teacher accused of sexual harssment.