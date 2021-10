வெளிநாடுகளில் பல கோடி ரகசிய முதலீடு.. சிக்கும் சச்சின், புடின், இம்ரான்.. திடுக்கிடும் பண்டோரா ஆவணம்

Chennai

oi-Shyamsundar I

சென்னை: வெளிநாடுகளில் பல கோடிக்கணக்கில் ரகசியமாக பணம் முதலீடு செய்ததாக முன்னாள் கிரிக்கெட் வீரர் சச்சின் டெண்டுல்கர், ரஷ்ய அதிபர் புடின், பாடகி ஷகீரா உள்ளிட்ட பலர் மீது குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது. வரிகளில் இருந்து தப்பிக்கும் வகையில் பனாமா உள்ளிட்ட நாடுகளில் இவர்கள் முதலீடு செய்தது பண்டோரா ஆவணம் மூலம் வெளியாகி இருக்கிறது.

உலகின் பெரும் பணக்காரர்கள், கொள்ளையர்கள், மிகப்பெரிய டான்கள் பொதுவாக பனாமா, சைப்ரஸ், துபாய் உள்ளிட்ட நாடுகளில் பணம் பதுங்குவது உண்டு. பணம் பதுங்குவது என்றால் அங்கு இருக்கும் வங்கிகளில் பணத்தை முதலீடு செய்வது, அல்லது அந்த நாடுகளில் ஷெல் கம்பெனிகளில் முதலீடு செய்வது, அல்லது வேறு பல்வேறு வகைகளில் அந்த நாடுகளில் பணத்தை குவிப்பது. இது போன்ற நாடுகளில் வரி என்பது மிக மிக குறைவு.

இந்தியாவில் வரி கட்ட விருப்பம் இன்றி இது போன்ற நாடுகளில் பணத்தை பல பணக்காரர்கள் ரகசியமாக முதலீடு செய்வது உண்டு. இந்தியாவில் சொத்தை கணக்கு காட்டாமல், பனாமா போன்ற நாடுகளில் அதை பதுக்குவார்கள். இதனால் இந்தியா உள்ளிட்ட நாடுகளுக்கு முறையாக பணக்காரர்கள் மூலம் வர வேண்டிய வரி வருவாய் வராமல் போகும்.

ஏய் மிஸ்டர்..அரெஸ்ட் வாரண்ட் வாங்கிட்டுவா....போலீசாரை நடுநடுங்க வைத்த பிரியங்கா கர்ஜனை- வைரல் வீடியோ

English summary

Pandora Papers: Sachin, Shakira, Putin and others involves in secret investment in tax heaven Pandora Papers: Sachin, Shakira, Putin, and others involves in secret investment in tax heaven according to the report.