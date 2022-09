பரந்தூர் போராட்டம்.. வெப்பம் தெறிக்கும் கண்ணீர்த் திவலைகள்..நெஞ்சை உலுக்கியது -திருமாவளவன் ட்வீட்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை:எங்கள் பிணங்களின்மீதுதான் பரந்தூர் விமான நிலையத்தைக் கட்டமுடியும் என கதறும் மக்களின் ஆற்றாமைக்கு என்ன விடையிறுக்க இயலும்? என்று திருமாவளவன் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார். பூர்வீக வாழிடத்தைப் பறிகொடுத்துவிட்டு எமது வாரிசுகள் அநாதைகளாகத் திரிய வேண்டுமா என மக்கள் குமுறி அழுவது என் நெஞ்சை உலுக்கியது என்றும் திருமாவளவன் தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.

சென்னையின் 2வது விமான நிலையம் காஞ்சிபுரம் அருகே உள்ளபரந்தூரில் அமையும் என்று மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது. மாநில அரசும் நிலம் கையகப்படுத்துவதற்காக கருத்துக் கேட்புக் கூட்டம் உள்ளிட்டவற்றை நடத்தி வருகிறது.

காஞ்சிபுரம் அருகே உள்ள பரந்தூர், வளத்தூர், தண்டலம், நெல்வாய், மேல்படவூர், மடப்புரம், மற்றும் ஸ்ரீபெரும்புதூர் வட்டத்துக்கு உட்பட்ட ஏகனாபுரம், எடையார்பாக்கம், குணகரண்பாக்கம், மகாதேவி மங்கலம், அக்கம்மாபுரம், சிங்கில்பாடி என 12 கிராமங்களை உள்ளடக்கி இந்த விமான நிலையம் அமைக்கப்பட உள்ளது.

Paranthur airport protest: Thirumavalavan posted on his Twitter page that people are crying that our descendants should be left as orphans after taking away their native habitat.