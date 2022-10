கைவிட்ட மகன்.. எழுதி வைத்த சொத்தை பெற்றோரே ரத்து செய்யலாம்.. சென்னை உயர்நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: வயதான காலத்தில் கவனிக்காத பிள்ளைகளுக்கு சொத்துக்கள் எழுதி வைத்ததை ரத்து செய்ய பெற்றோருக்கு உரிமை உள்ளதாக சென்னை உயர்நீதிமன்றம் அதிரடியாக தீர்ப்பு வழங்கி உத்தரவிட்டது.

இந்தியாவின் பல்வேறு இடங்களில் பெற்றோர்களை சிலர் இறுதி காலத்தில் பராமரிப்பது இல்லை. சில நபர்கள் சொத்துகளை எழுதி வாங்கி கொண்டு பெற்றோர்களை வீட்டை விட்டு அனுப்பி விடுவார்கள். சிலர் முதியோர் இல்லத்தில் சேர்த்து விடும் சம்பவங்களும் நடக்கின்றன.

இந்நிலையில் தான் சொத்துகளை எழுதி வாங்கி கொண்டு வயதான காலத்தில் பெற்றோரே கவனிக்காத நபர்களை எச்சரிக்கை வகையில் சென்னை உயர்நீதிமன்றம் அதிரடியாக உத்தரவு ஒன்றை பிறப்பித்துள்ளது. அதன் விபரம் வருமாறு:

உச்சமடையும் உட்கட்சி மோதல்.. சிவசேனாவின்

English summary

The Madras High Court has given a swift verdict that the parents have the right to cancel the property written down for their neglected children in their old age.