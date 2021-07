ஆட்டம் ஆரம்பம்!டிசம்பர் மாதத்திற்குள் அதிமுகவில் உட்கட்சி தேர்தல்..ஹைகோர்ட்டில் தேர்தல் ஆணையம் தகவல்

Chennai

oi-Vigneshkumar

சென்னை: அதிமுகவில் உட்கட்சி தேர்தல் வரும் டிசம்பர் மாதத்திற்குள் நடத்தி முடிக்கப்படும் என அக்கட்சி உறுதி அளித்துள்ளதாகத் தேர்தல் ஆணையம் தரப்பில் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மக்கள் பிரதிநிதித்துவ சட்டத்தின்படி இந்தியாவில் உள்ள அனைத்து அங்கீகரிக்கப்பட்ட கட்சிகளிலும் குறிப்பிட்ட ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை உட்கட்சி தேர்தல் நடத்தப்பட வேண்டும்.

இருப்பினும், அதிமுகவில் கடந்த சில ஆண்டுகளாகவே உட்கட்சி தேர்தல் முறையாக நடத்தப்படுவதில்லை எனச் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டது.

English summary

AIADMK has promised to hold party elections by December says the Election Commission. A petition is filed in Madras high court for not conducting an election in Madras High Court.