'கெட்டிக்காரன்‌ புளுகு எட்டு நாளைக்கு'.. தி.மு.க.வை சரமாரியாக விமர்சித்த ஓ.பி.எஸ்.. பரபரப்பு அறிக்கை

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: நாடாளுமன்ற தேர்தலில்‌ தி.மு.க.விற்கு மரண அடி கொடுக்க மக்கள்‌ தயாராகிவிட்டார்கள்‌ என்று அ.தி.மு.க ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ.பன்னீர் செல்வம் தெரிவித்துள்ளார். இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்ட அறிக்கை:

புரட்சித்‌ தலைவர்‌ எம்‌ஜிஆரால்‌ தோற்றுவிக்கப்பட்ட அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக்‌ கழகம்‌ எனும்‌ மாபெரும்‌ மக்கள்‌ இயக்கம்‌ பொன்விழா கொண்டாடுகிறது. அதிமுக 17.10.2021 அன்று 49 ஆண்டு கால வெற்றிப்‌ பயணத்தை நிறைவு செய்து, 50-வது பொன்‌ விழா ஆண்டில்‌ அடியெடுத்து வைக்கிறது என்பதையும்‌, இந்தப்‌ பொன்‌ விழா ஆண்டில்‌ அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளராகப்‌ பணியாற்றும்‌ பெரும்‌ பாக்கியம்‌ எனக்கு இறைவனால்‌ அருளப்பட்டிருக்கிறது என்பதையும்‌ நன்றியுடனும்‌, மகிழ்ச்சியுடனும்‌ நினைவில்‌ கொள்கிறேன்‌.

English summary

People are ready to give a death blow to the DMK in the parliamentary elections, says DDMK coordinator O. Panneer Selvam. He has said that the AIADMK regime will work tirelessly