பெட்ரோல், டீசல் விலையை நாங்க ஏன் குறைக்கனும்? அண்ணாமலை கள நிலவரம் தெரியுமா... மா.சுப்ரமணியன் சுளீர்

சென்னை: பெட்ரோல் டீசல் விலையை உயர்த்துவது அவர்கள், குறைப்பது நாங்களா? என பல மாநிலங்கள் கேள்வி எழுப்புகின்றன. கள நிலவரம் என்ன என்பதை அண்ணாமலை படித்து தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.

கடந்த ஏப்ரல் மாதம் ஆறாம் தேதி பெட்ரோல், டீசல் விலை உயர்த்தப்பட்டது. ஒருலிட்டர் பெட்ரோல் 110 ரூபாய் 85 காசுகளுக்கும், டீசல் 100 ரூபாய் 94 காசுகளுக்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது. பெட்ரோல், டீசல் விலையை குறைக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை எழுந்தது.

இதனையடுத்து கடந்த இரு தினங்களுக்கு முன்பு பெட்ரோல் மீதான கலால் வரி லிட்டருக்கு 8 ரூபாயும், டீசல் மீதான கலால் வரி லிட்டருக்கு 6 ரூபாயும் குறைக்கப்படுவதாக மத்திய அரசு அறிவித்தது. இதனையடுத்து பெட்ரோல் விலை லிட்டருக்கு 9.5 ரூபாயும், டீசல் விலை லிட்டருக்கு 7 ரூபாயும் குறைந்துள்ளது.

