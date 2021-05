வாட்ஸ்-அப் மூலம்.. பிளஸ் 2 மாணவர்களுக்கு அலகுத் தேர்வு.. வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் வெளியீடு!

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: பிளஸ் 2 மாணவர்கள் பொதுத் தேர்வுக்கு தயாராகும் வகையில் வாட்ஸ் அப் மூலம் அலகுத் தேர்வு நடத்தப்படும் என்று தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது.

தமிழகத்தில் ஆட்டம் போட்டு வரும் கொரோனாவை கட்டுப்படுத்தும் வகையில் 14 நாட்கள் முழு ஊரடங்கு போடப்பட்டுள்ளது.

English summary

The Government of Tamil Nadu has announced that the model examination will be conducted through WhatsApp to prepare Plus 2 students for the general examination