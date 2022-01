உறக்கம் கலைந்து ஏதேதோ பேசுகின்றனர்.. பிரதமர் மோடியே உண்மையான சமூக நீதி காவலர்.. சொல்வது அண்ணாமலை

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: 'முதுகலை மருத்துவ படிப்பிற்கான அகில இந்திய இடஒதுக்கீட்டில் ஓபிசி பிரிவினருக்கு 27 சதவீதம் இடஒதுக்கீடு வழங்கியது செல்லும்' என உச்ச நீதிமன்றம் சில நாட்களுக்கு முன்பு அதிரடி தீர்ப்பு வழங்கியது.

உலகில் கொரோனாவால் 30.58 கோடி பேர் பாதிப்பு - துருக்கியில் 1 கோடியை நெருங்கும் மொத்த கேஸ்கள்!

இதர பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களுக்கு (ஓபிசி) 27% இட ஒதுக்கீடு வழங்குவது செல்லும் என்ற உச்ச நீதிமன்றத் தீர்ப்புக்கு தமிழகத்தின் பல்வேறு அரசியல் கட்சி தலைவர்களும் வரவேற்பு தெரிவித்தனர். தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலினும் இதற்கு வரவேற்பு தெரிவித்தார்.

English summary

Tamil Nadu BJP leader Annamalai says it is funny to say that someone got 27 per cent reservation by themselves. He has said that Prime Minister Modi is the real guardian of social justice