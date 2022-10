’பொன்னி நதி பாக்கனுமே’ மோடில் அன்புமணி! அடுத்து ’ஆப்பரேசன் அரியலூர்’! பாமக போடும் பலே திட்டம்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அரியலூர் - சோழர் பாசனத் திட்டத்தை செயல்படுத்த வலியுறுத்தி பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் கீழப்பழுவூர் முதல் காட்டுமன்னார்கோயில் இந்த மாத இறுதியில் அதாவது 29, 30 ஆகிய தேதிகளில் நடைபயணம் மேற்கொள்ள இருக்கிறார்.

தருமபுரி காவேரி உபரி நீர் திட்டத்தை நிறைவேற்ற வலியுறுத்தி கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்னர் மூன்று நாள் நடைபயணம் பிரச்சாரத்தை பாமக தலைவர் மருத்துவர் அன்புமணி ராமதாஸ் ஒகேனக்கலில் தொடங்கினார்.

பிரச்சாரம் தொடங்கியதில் இருந்து பாட்டாளி மக்கள் கட்சியினரும், பொது மக்களும் உற்சாக வரவேற்பை அளித்துள்ள நிலையில், வ்வொரு இடமாக நடந்து சென்று துண்டு பிரசுரங்களை வழங்கி விழிப்புணர்வு பிரச்சாரத்தில் அன்புமணி ஈடுபட்டார். இதற்கு நல்ல வரவேற்பு கிடைத்தது.

English summary

PMK Leader Anbumani Ramadoss is going to walk from Keezhapavur to Kattumannar temple at the end of this month i.e. on 29th and 30th to urge implementation of Ariyalur-Cholar irrigation project.