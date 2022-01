ஸ்டாலினால் குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட நிறுவனத்துடன் காவல்துறை ஒப்பந்தம் - ரத்து செய்ய அன்புமணி வலியுறுத்தல்

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை: தமிழக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் அவர்களால் ஊழல், மோசடி நிறுவனம் என்று குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட அப்பல்லோ பயிற்சி நிறுவனத்துடன், அவரது ஆட்சியிலேயே, அந்த நிறுவனத்தில் சோதனை நடத்திய காவல்துறையே ஒப்பந்தம் செய்வது ஊழலுக்கு அளிக்கப்படும் அங்கீகாரமாக அமைந்துவிடாதா? என மாநிலங்களவை உறுப்பினரும், பாமக இளைஞரணி தலைவருமாகிய அன்பு மணி ராமதாஸ் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

காவல்துறையினரின் குடும்பங்களைச் சேர்ந்தவர்களுக்கு போட்டித் தேர்வுகளுக்கு பயிற்சி அளிப்பதற்காக சென்னை அப்பல்லோ பயிற்சி நிறுவனத்துடன் காவல்துறை தலைமை ஒப்பந்தம் செய்து கொண்டுள்ளது.

ஸ்டாலின் டீ குடிக்கச் சொன்னார்! துரைமுருகன் அன்பாக பேசினார்! சிரித்த முகத்துடன் வந்த K.s.அழகிரி!

கடந்த அதிமுக ஆட்சிக் காலத்தில் அப்போலோ நிறுவனம் மோசடி குற்றங்களில் ஈடுபட்டதாகவும், 2016ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 1 தேர்வு மோசடியில் அந்நிறுவனத்திற்கு தொடர்பு இருப்பதாக தற்போது முதலமைச்சரும் திமுக தலைவருமாகிய மு.க.ஸ்டாலின் அறிக்கை வெளியிட்டு இருந்தார்.

English summary

Wouldn't it be a recognition of corruption for Tamil Nadu police sign a contract with the Apollo Training Institute, which mk stalin accused of being a corrupt and fraudulent company, during admk tenure, by the police who carried out raids on the company? As questioned by Anbumani Ramadoss