தமிழ்நாடு அரசு இவ்வழியிலும் வருமானம் ஈட்டலாம்.. ஆலோசனை வழங்கவும் தயார்.. சொல்கிறார் டாக்டர் ராமதாஸ்

Chennai

சென்னை: தமிழ்நாடு அரசு வருமானம் பெறுவதற்கு அரசுக்கு ஆலோசனை வழங்க தயாராக இருப்பதாக ராமதாஸ் தெரிவித்தார்

இது தொடர்பாக பாமக நிறுவனர் டாக்டர் ராமதாஸ் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது:

English summary

PMK founder Ramadass has said the Tamil Nadu government was ready to advise the government on how to get revenue