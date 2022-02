மாமல்லபுரத்தில் பணப்பட்டுவாடா புகார்.. மறியலில் ஈடுபட்ட பாமக, நாதக.. போலீசாருடன் கடும் வாக்குவாதம்

Chennai

oi-Rajkumar R

செங்கல்பட்டு : செங்கல்பட்டு மாவட்டம் மாமல்லபுரம் பேரூராட்சி கவுன்சிலர் தேர்தலில் பணப்பட்டுவாடாவை தடுத்து நிறுத்த கோரி பேரூராட்சி அலுவலகம் முன்பு பாமக, நாம் தமிழர், மக்கள் நீதி மையம் கட்சியினர் சாலையில் அமர்ந்து மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

தமிழகத்தில் காலியாக உள்ள நகராட்சி உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கான நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல் வருகின்ற நாளை நடைபெற உள்ளது. இதற்காக வேட்புமனு தாக்கல் கடந்த ஜனவரி 30-ஆம் தேதி தொடங்கிய நிலையில் 4ஆம் தேதி நிறைவடைந்தது.

நாளை காலை முதல் வாக்குப்பதிவு நடைபெறும் நிலையில் பல இடங்களில் பணப்பட்டுவாடா நடைபெறுவதாக புகார்கள் வந்து கொண்டிருக்கின்றன. இதன் காரணமாக காவல்துறையினரும் தேர்தல் அதிகாரிகளும் தீவிர கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபட்டு வருவதாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

Chengalpattu District Mamallapuram Municipal Councilor In front of the Municipal Office demanding to stop the money laundering in the Pmk, naam Tamilar party sat on the road and engaged in picketing.