கல்லூரியில் கத்தி கட்டை! கேங்க்ஸ்டர்களாக மாறிய மாணவர்கள்! எப்டி அடிச்சுக்குறங்க பாருங்க! பரபர வீடியோ

சென்னை : சென்னை அண்ணாநகர் அருகே புதுக்கல்லூரி மாணவர்களிடை ஏற்பட்ட மோதல் காரணமாக ஒருவருக்கொருவர் சரமாரியாக தாக்கிக் கொண்ட வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக பரப்பப்பட்டு வரும் நிலையில் இதுகுறித்து போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

கல்லூரியில் கத்தி கட்டை! கேங்க்ஸ்டர்களாக மாறிய மாணவர்கள் - வீடியோ

தமிழகத்தில் கடந்த சில மாதங்களாக மாணவர்கள் தங்களுக்குள் அடிக்கடி கோஷ்டிகளாக பிரிந்து மோதிக் கொள்ளும் சம்பவங்கள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது. அதுமட்டுமின்றி வகுப்பறைக்குள்ளாகவே ஆசிரிரியர்களை மிரட்டும் சம்பவங்களும் அரங்கேறு வருவது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சென்னை மட்டுமின்றி தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் இதுபோன்று மாணவர்கள் மோதிக் கொள்ளும் சம்பவங்கள் அடிக்கடி நடைபெற்று வருவது பெற்றோர் மற்றும் சமூக ஆர்வலர்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ள நிலையில், அவற்றை தடுக்க அதிகாரிகளும் முயன்று வருகின்றனர்.

Police are investigating a video of a group of students attacking each other due to a clash between new college students near Anna Nagar, Chennai.