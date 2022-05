திமுக பிரமுகரின் தலை துண்டிப்பு! தலையில்லா முண்டத்துடன் 3 நாட்கள் வீட்டுக்குள்! திணறவைத்த தமீம் பானு

Chennai

சென்னை : சென்னை ராயபுரத்தில் திமுக பிரதிநிதி ஒருவரை கொலைசெய்து உடலை வீட்டிற்குள் மூன்று நாட்களாக வைத்திருந்ததோடு, அவரது தலை துண்டாக வெட்டப்பட்ட நிலையில் காணாமல் போன தலையை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.

சென்னை மணலி பேசின் பாலம் சாலையை சேர்ந்தவர் சக்கரபாணி வயது 65 திமுகவின் ஏழாவது வட்ட பிரதிநிதியாக உள்ளார். சக்கரபாணி அப்பகுதியிலுள்ள வியாபாரிகள், மக்களுக்கு வட்டிக்கு பணம் கொடுத்ததாக கூறப்படுகிறது.

இந்நிலையில் மணலி பகுதியில் சில மாதங்களுக்கு முன்பு குடியிருந்த ஒருவருக்கு வட்டிக்கு பணம் கொடுத்து இருந்ததாகவும் அதனை தொடர்ந்து வாங்குவதற்காக கடந்த 10ஆம் தேதி வீட்டில் இருந்து கிளம்பி வெளியில் சென்றுள்ளார் சக்கரபாணி.

English summary

Police are searching for the head of a DMK representative who was killed in Raipuram, Chennai, and his body was kept inside the house for three days.