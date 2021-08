தங்கம் எனக்கூறி.. பித்தளையை கொடுத்து லட்சக்கணக்கில் பணம் மோசடி.. சென்னை கும்பலுக்கு வலைவீச்சு!

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: சென்னையில் தங்கம் எனக்கூறி பித்தளையை கொடுத்து லட்சக்கணக்கில் மோசடி செய்த கும்பலை போலீசார் வலைவீசி தேடி வருகின்றனர்., சென்னை கொளத்தூர் பகுதியை சேர்ந்தவர் சரிதா(35).

கொளத்தூர் ஹரிதாஸ் மெயின் ரோடு பகுதியில் துணி கடை வைத்துள்ளார். இவரது துணிக்கடைக்கு கடந்த 9-ம் தேதி இரண்டு பேர் வந்து துணி எடுத்து உள்ளனர்.

அதன் பிறகு மறுநாள் மீண்டும் துணி எடுக்க வந்த அந்த நபர்கள் தங்களிடம் சில தங்க குண்டுமணிகள் இருப்பதாகவும் அவசரத் தேவைக்காக அதை விற்று தரும்படியும் கூறியுள்ளனர்.

English summary

Police are searching the web for a gang that swindled millions by giving brass as gold in Chennai. The public has demanded that stern action be taken against the mob as it continues to deceive the people