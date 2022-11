சென்னையில் 4 வயது சிறுமி ஆட்டோவில் கடத்தல்.. இளைஞரை மடக்கி பிடித்த போலீஸ்.. 1 மணிநேர பரபர சம்பவம்

Chennai

சென்னை: தாம்பரம் அருகே வீட்டு வாசலில் விளையாடி கொண்டிருந்த சிறுமியை ஆட்டோவில் கடத்தி சென்ற நபரை ஒரு மணி நேரத்தில் போலீசார் கைது செய்து சிறுமியை மீட்டு பெற்றோரிடம் ஒப்படைத்தனர். பரபரப்பாக செயல்பட்ட போலீசார் அதிரடி நடவடிக்கை எடுத்து சிறுமியை மீட்டுள்ளனர்.

சென்னை தாம்பரம் அடுத்த சிட்லப்பாக்கம் திருமலை நகரை சேர்ந்தவர் வினோத். இவர் பெருங்களத்தூரில் உள்ள மென்பொருள் நிறுவனத்தில் வேலை பார்த்து வருகிறார். திருமணம் ஆனவர்.

வினோத்துக்கு மகள் பெயர் வர்ஷா. இவருக்கு 4 வயது ஆகிறது. வர்ஷா தினமும் மாலையில் வீட்டு அருகே விளையாடுவது வழக்கம்.

The police arrested the person who abducted the girl who was playing at the door near Tambaram in an auto within an hour and rescued the girl and handed her over to her parents. The police took action and rescued the girl.