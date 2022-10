மதம், மதம் என்று யோசித்துக்கொண்டிருந்தால் "மதம்" பிடித்துவிடும் - அண்ணாமலைக்கு சுந்தர்ராஜன் அட்வைஸ்

Chennai

oi-Mani Singh S

சென்னை: எப்போதும் மதம், மதம் என்று பேசிக்கொண்டிருந்தால் ஒருநாள் 'மதம்' பிடித்துவிடும் என்று பாஜக மாநில தலைவர் கே.அண்ணாமலைக்கு பூவுலகின் நண்பர் அமைப்பை சேர்ந்த சுந்தர்ராஜன் தெரிவித்துள்ளார்.

இந்தியாவில் உற்சாகத்துடன் கொண்டாடப்படும் பண்டிகைகளில் தீபாவளியும் ஒன்று. தீபாவளி பண்டிகை என்றாலே அனைவருக்கும் முதலில் நினைவுக்கு வருவது பட்டாசுதான். பட்டாசு வெடித்து, புத்தாடைகள் அணிந்து, இனிப்புகளை பரிமாறி மக்கள் கோலாகலமாக தீபாவளி பண்டிகையை கொண்டாடுகின்றனர்.

கொரோனா பெருந்தொற்று காரணமாக கடந்த 2 ஆண்டுகளாக களையிழந்து காணப்பட்ட தீபாவளி பண்டிகை இந்த ஆண்டு கொரோனா கட்டுப்பாடுகள் முழுவதும் தளர்த்தப்பட்டு இருப்பதால் முழு உற்சாகத்துடன் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது.

English summary

If you go to a hospital in North Chennai or even Delhi some day after Diwali, you will know how many children are affected by firecrackers, poovulagin nanbargal sundarrajan advised TN BJP leader Annamalai.