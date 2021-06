Euro2020.. 80 நிமிசம் பார்த்தேன்.. ஒன்னுமில்லை.. சாப்பிட போனேன்.. 3 கோல்.. அடேய்களா!

Chennai

oi-Arivalagan ST

சென்னை: " 80 நிமிஷம் உட்கார்ந்து பார்த்தேன்.. ஒரு கோல் கூட விழலை.. சரி சாப்பிட்டு வந்து பார்ப்போம்னு கிளம்பிப் போய்ட்டு திரும்பி வந்தா, 3 கோல் போட்டு வச்சிருக்கானுக.." இப்படித்தான் நேற்று பலரும் ஆச்சரியப்பட்டு சந்தோஷமாக புலம்பிக் கொண்டிருந்தனர் போர்ச்சுகல், ஹங்கேரி இடையிலான ஈரோ கோப்பை 2020 போட்டி குறித்து.

போர்ச்சுகல் - ஹங்கேரி இடையிலான இப்போட்டியில் நேற்று உலகம் முழுவதும் பெரும் வைரல் ஆனது. குறிப்பாக இந்தியாவிலும் இப்போட்டியை ரசிகர்கள் பெரும் ஆர்வத்துடன் கண்டு களித்தனர். காரணம் 2, ஒன்று கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ. 2வது, அவர் ஏற்படுத்திய கோர் சர்ச்சை. இரண்டும் சேர்ந்து கொள்ளவே போட்டி சூடு பிடித்து விட்டது.

ஐரோப்பிய ரசிகர்களைப் போலவே இந்திய ரசிகர்களும் நேற்று இப்போட்டியை கொண்டாடித் தீர்த்து விட்டனர். டிவிட்டரில் போட்டி குறித்த மீம்ஸ்களையும், கமெண்ட்டுகளையும் அதிகம் பார்க்க முடிந்தது. அதிலிருந்து உங்களுக்காக சில.

இந்த ரசிகரின் கருத்து இது.. துண்டு ஒரு முறைதான் தவறும்! After some struggles in first half... ரொனால்டோ Back to Back Goal in second half. 3-0 Portugal Won the match! என்று சிலாகித்துள்ளார். உண்மைதான்.. தனது தப்பை தானே சரி செய்ததோடு மட்டுமல்லாமல், சாதனையையும் சேர்த்து தட்டிக் கொண்டு போய் விட்டார் ரொனால்டோ.

English summary

In the Euro 2020, Portugal defeated Hungary in a thrilling match yesterday. Christiano Ronalod strike twice and the match has won the hearts of the fans.