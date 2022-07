மின்கட்டண உயர்வு.. பொங்கி எழுந்த அதிமுக.. ஜூலை 25ல் தமிழகம் முழுக்க ஆர்ப்பாட்டம்- எடப்பாடி

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: திமுக அரசின் மின்கட்டண உயர்வு உள்ளிட்ட பல்வேறு செயல்பாட்டை கண்டித்து ஜூலை 25ல் சென்னை உள்பட தமிழகம் முழுவதும் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தப்படும் என அதிமுகவின் இடைக்கால பொதுச்செயலாளரான எடப்பாடி பழனிச்சாமி அதிரடியாக அறிவித்துள்ளார்.

தமிழகத்தில் திமுக ஆட்சி அமைத்து ஓராண்டை நிறைவு செய்துள்ளது. இந்நிலையில் தான் சமீபத்தில் சொத்து வரி உயர்த்தப்பட்டது. அதன்பிறகு நேற்று மின்கட்டணம் உயர்வு பற்றிய அறிவிப்பும் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

மக்களுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தாத வகையில் கட்டண உயர்வு செய்வதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதோடு மத்திய அரசின் நெருக்கடி காரணமாக தான் சொத்து வரி மற்றும் மின்சார கட்டணம் உயர்த்தப்பட்டுள்ளதாக அமைச்சர்கள் கூறியுள்ளனர்.

