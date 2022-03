உக்ரைன் போரால் உளுந்தூர்பேட்டை வரை பாதிப்பு.. பாமாயில், சன்ப்ளவர் ஆயில் விலை கிடுகிடு.. எண்ட்கார்ட் ?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : உக்ரைன் போர் காரணமாக அந்நாட்டில் இருந்து எண்ணெய் இறக்குமதி செய்யப்படுவது நிறுத்தப்பட்டுள்ளதால் தமிழகத்தில் பாமாயில் மற்றும் சன்ப்ளவர் ஆயில், நல்லெண்ணெய், விலை தீடிரென்று உயர்ந்துள்ளது.

உக்ரைன் நாட்டின் மீது ரஷ்யா போரை தொடங்கி 20 நாட்கள் ஆகியுள்ள நிலையில் நாளுக்கு நாள் போர் தீவிரமடைந்து வருகிறது. பீரங்கிகள், ஏவுகணைகள் மூலம் குண்டு மழை பொழிந்து வரும் நிலையில், மக்கள் நாட்டை விட்டு வெளியேறி வருகின்றனர்.

குறிப்பாக வல்லரசு நாடான ரஷ்யா சிறிய நாடான உக்ரைன் மீது போர் தொடுத்திருந்தாலும், அதனை அவ்வளவு சுலபமாக கைப்பற்றி விட முடியவில்லை. அந்த அளவுக்கு உக்ரைனும் ரஷ்யா மீது எதிர் தாக்குதல் நடத்தி வருகிறது.

அடேங்கப்பா.. வருமானத்திற்கு அதிகமாக 3,928% சொத்துக்களா? எஸ்.பி.வேலுமணியிடம் துருவி துருவி விசாரணை..!

English summary

In Tamil Nadu, prices of palm oil and sunflower oil, as well as essential oils, have skyrocketed as oil imports from the country have been halted due to the Ukraine war.