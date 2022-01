ஜூவல்லரியில் முன்கூட்டியே நகைகள் பேக்கிங்.. பிரைம் சரவணா ஸ்டோர்ஸ் கடை ஜப்திக்கு முன்பு நடந்தது என்ன?

Chennai

சென்னை: பிரைம் சரவணா ஸ்டோர்ஸ் கடை ஜப்தி செய்யப்படுவதற்கு முன்பே, நீதிமன்றத்தின் உத்தரவைத் தெரிந்துகொண்டு நகைக்கடையை மொத்தமாக காலி செய்திருகிறார்கள் என்று வங்கி அதிகாரிகள் வட்டாரத்தில் கூறுகிறார்கள்.

சென்னை தியாகராய நகரில் பிரைம் சரவணா ஸ்டோர் துணிக்கைடையும், உஸ்மான் சாலையில் நகைக்கடையும் செயல்பட்டு வருகிறது. வங்கியில் வாங்கிய கடனைக் கட்டாததால் பிரைம் சரவணா ஸ்டோர்ஸ் ஜப்தி செய்யப்பட்டு சீல் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது.

1970ம் ஆண்டு தி.நகரில் சண்முகசுந்தரம் என்பவரால் சிறிய கடையாக தொடங்கப்பட்டது சரவணா ஸ்டோர். 2000ஆம் ஆண்டுக்குப் பிறகு அவருடைய வாரிசுகள், யோகரத்தினம், ராஜரத்தினம், செல்வரத்தினம் ஆகியோர் கடைகளை நிர்வகிக்க ஆரம்பித்தனர்.

ஜப்தி செய்யப்பட்டு சீல் வைக்கப்பட்ட பிரைம் சரவணா ஸ்டோர்ஸ்! குவிக்கப்பட்ட போலீஸ்.. தி.நகரில் பரபரப்பு

English summary

Prime Saravana Stores came to know the court order one week back. So they vacated the jewelery shop before sealing.