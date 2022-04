தமிழகத்தில் சொத்து வரி உயர காரணம் யார் தெரியுமா.. மத்திய அரசுதான்! அமைச்சர் கே.என்.நேரு பேட்டி

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: தமிழகத்தில் சொத்து வரி உயர்வுக்கு மத்திய அரசு தான் காரணம். மத்திய அரசின் 15வது நிதி ஆணையத்தின் பரிந்துரையால் மானியம் பெறும் வகையில் தான் சொத்து வரி உயர்த்தப்பட்டுள்ளது'' என அமைச்சர் கே என் நேரு கூறினார்.

தமிழகத்தில் மாநகராட்சி, நகராட்சி, பேரூராட்சிகளில் 50 சதவீதம் முதல் 150 சதவீதம் வரை சொத்து வரிகளை மாநில அரசு உயர்த்தி அறிவித்துள்ளது. இதற்கு அதிமுக உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சியினர் கடும் கண்டனம் தெரிவித்து வருகின்றனர்.

சொத்து வரியை திரும்ப பெற வேண்டும் எனவும் எதிர்க்கட்சிகள் வலியுறுத்தி வருகின்றன. இந்நிலையில் தமிழகத்தில் சொத்துவரி உயர்வு ஏன் என்பது குறித்து நகராட்சி நிர்வாகத்துறை அமைச்சர் கேஎன் நேரு டெல்லியில் நிருபர்களுக்கு பேட்டியளித்துள்ளார். அவர் கூறியதாவது:

English summary

In Tamilnadu Property tax Increasing only because of Union Government. The property tax has been raised on the recommendation of the 15th Finance Commission of the Central Government says Minister K N Nehru at delhi.