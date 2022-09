10 ரூபாய் நாணயங்கள் வாங்க மறுப்பு! பொதுமக்கள் தவிப்பு! ரிசர்வ் வங்கி நடவடிக்கை எடுக்குமா?

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: பேருந்துகள், மளிகைக்கடைகள் என பெரும்பாலான இடங்களில் 10 ரூபாய் நாணயங்களை வாங்க மறுப்பதால் பொதுமக்கள் மிகுந்த தவிப்புக்கு ஆளாகியுள்ளனர்.

10 ரூபாய் நாணயங்கள் செல்லத்தக்கவை அரசால் அங்கீகரிக்கப்பட்டவை என எத்தனையோ முறை இது தொடர்பாக ரிசர்வ் வங்கி அறிவிப்பு வெளியிட்டும் அறியாமையால் பல இடங்களில் இந்த அவலம் நீடிக்கிறது.

இதனிடையே 10 ரூபாய் நாணயங்கள் செல்லத்தக்கவை என்பதையும் அவற்றை மறுக்காமல் வாங்கிக் கொள்ள வேண்டும் எனவும் ரிசர்வ் வங்கி கடுமையான முறையில் மீண்டும் ஒரு முறை அறிவிப்பு வெளியிட வேண்டும் என்பதே சாமானியர்களின் எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது.

English summary

People are in great distress as they refuse to buy 10 rupee coins in most places like buses and grocery stores. This plight continues in many places due to the ignorance of the Reserve Bank of India which has issued announcements in this regard so many times that Rs 10 coins are valid and approved by the government. In the meantime, the public is expecting that the RBI should once again make a strict announcement that the 10 rupee coins are valid and should be bought without objection.