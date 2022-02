அதிர்ச்சி.. ஆளுநரின் அறிக்கை உண்மைக்கு புறம்பாக உள்ளது - நீட் ஆய்வுக் குழு உறுப்பினர் ரவீந்தரநாத்

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : நீட் விலக்கு மசோதா தொடர்பாக ஆளுநரின் நடவடிக்கை அதிர்ச்சி அளிக்கிறது எனவும் தமிழக ஆளுநரின் அறிக்கை உண்மைக்கு புறம்பாக உள்ளது என நீட் ஆய்வுக் குழுவின் உறுப்பினர் ரவீந்தரநாத் கூறியுள்ளார்.

தமிழகத்திற்கு நீட் தேர்வில் இருந்து விலக்கு அளிக்க கோரி கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு தமிழக சட்டமன்றத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.

அனைத்துக் கட்சிகளும் ஒருமனதாக தீர்மானம் நிறைவேற்றிய நிலையில் ஆளுநர் நீண்ட நாட்களாக ஒப்புதல் அளிக்காமலும் அந்த தீர்மானத்தை குடியரசுத் தலைவருக்கு அனுப்பி வைக்காமல் காலம் தாழ்த்தி வந்தார்.

இதுதான் நீட் தேர்வை ரத்து செய்யும் லட்சணமா?.. ஆளுநரிடம் என்ன பேசினீங்க? திமுகவிடம், ஓ.பி.எஸ் கேள்வி

English summary

Rabindranath, a member of the NEED Review Committee, said that the Governor's action on the NEET exemption bill was shocking and that the Governor of Tamil Nadu's report was untrue.