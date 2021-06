சிக்ஸர்.. தவற விட்ட மோடி அரசு.. தட்டி தூக்கிய ஸ்டாலின்! அசரடிக்கும் "டீம் 5.." வந்தார் ரகுராம் ராஜன்

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: தமிழ்நாடு முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் அரசு இன்னொரு சிக்சரை இன்று விளாசியுள்ளது. தோனியின் ஹெலிகாப்டர் ஷாட் போல, மைதானத்தை தாண்டிப் போய் விழுந்துள்ளது பந்து. செமையான டீம் ஒன்றை உருவாக்கியுள்ளார் ஸ்டாலின்.

ஸ்டாலின் தலைமையிலான திமுக அரசு அமைந்த பிறகு நடைபெறும் முதல் சட்டசபை கூட்டத் தொடரின் முதல் நாளில் இன்று ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோகித் உரையாற்றினார். அப்போது அவர் வெளியிட்ட ஒரு அறிவிப்புதான் இந்த வரவேற்புக்கும், ஆரவாரத்திற்கும் காரணம்.

ரகுராம் ராஜன்.. நோபல் பரிசு பெற்ற எக்ஸ்பர்ட்.. முதல்வருக்காக உருவாக்கப்படும் நிபுணர் குழு.. சூப்பர்!

English summary

RBI former governor Raghuram Rajan has been appointed as Tamil Nadu CM's economy advisor, He was the 23rd Governor of the Reserve Bank of India between September 2013 and September 2016. Raghuram Rajan and Modi government had loced hornes in many issues.