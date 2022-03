பத்தில் குரு.. பதவி பறிபோகும்... ராஜ கண்ணப்பன் விஷயத்தில் இப்படித்தானோ!

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: ராஜ கண்ணப்பனின் அமைச்சர் பதவியை பறிக்க வேண்டும் என்று அனைவரும் போர்க்கொடி உயர்த்தி வருகின்றனர். ஜோதிடத்தில் அதிக நம்பிக்கை கொண்ட கண்ணப்பன் விஷயத்தில் குரு பகவானின் சஞ்சாரம் பதவியில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளார். ரிஷப ராசியில் பிறந்துள்ள ராஜ கண்ணப்பனுக்கு பத்தாம் இடத்தில் குரு பதவியை பறிப்பாரா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.

தமிழ்நாட்டு அரசியலுக்கு எஸ்.கண்ணப்பனாக அறிமுகமானவர். எம்ஜிஆர் காலத்திலேயே அரசியலுக்கு வந்துவிட்டவர் எஸ்.கண்ணப்பன். சிவகங்கை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர். மாணவப்பருவம் முதலே எம்ஜிஆர் மீதும் பிறகு அதிமுக மீதும் ஈர்ப்பு கொண்டவர். எம்ஜிஆர் மறைவுக்குப் பிறகு ஜெயலலிதாவின் விசுவாசியாக மாறினார்.

1991-1996ஆம் ஆண்டு ஜெயலலிதாவின் முதலாவது அமைச்சரவையில் பொதுப்பணி, நெடுஞ்சாலை, மின்சாரம் ஆகிய மூன்று முக்கியத் துறைகளுக்கு அமைச்சராக இருந்தவர் கண்ணப்பன். அடிக்கடி அமைச்சரவை மாற்றத்தைச் செய்த ஜெயலலிதா, ஒருமுறைகூட எஸ்.கண்ணப்பனை அமைச்சரவையிலிருந்து நீக்கவும் இல்லை. துறைகளைப் பறிக்கவும் இல்லை, மாற்றவும் இல்லை. வளம் கொழிக்கும் துறைகளை எல்லாம் கண்ணப்பனுக்கு வாரி வழங்கியிருக்கிறார் ஜெயலலிதா

இலாகா மாத்திட்டா புனிதராகிடுவாரா ராஜ கண்ணப்பன்? இதுதான் திராவிட மாடலா?.. டிடிவி தினகரன் நறுக்!

English summary

Everyone is raising the banner that Raja Kannabhan should be ousted as a minister. Guru Bhagavan's journey has brought about a change in the position of Kannappan, who is more confident in astrology. The question has arisen as to whether Raja Kannabhan, who was born in the zodiac sign of Rishabha, will snatch the post of Guru in the tenth place.