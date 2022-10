இங்க பாருங்க! திராவிட ஸ்டாக்ஸுக்கு சிறந்த பதிலடி!தமிழிசையின் வீடியோ பகிர்ந்து சாடிய காயத்ரி ரகுராம்

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: ராஜராஜ சோழன் இந்துவா? என்பது பற்றிய விவாதம் எழுந்துள்ள நிலையில் ‛‛திராவிட ஸ்டாக்ஸுக்கு இதுவே சிறந்த பதில்'' என பாஜகவின் வெளிநாடு மற்றும் அண்டை மாநில தமிழ் வளர்ச்சி பிரிவு தலைவரான காயத்ரி ரகுராம் வீடியோ ஒன்றை பதிவிட்டுள்ளார்.

அந்த வீடியோவில் ராஜராஜ சோழன் இந்து இல்லை எனக்கூறிய கமல்ஹாசனின் கருத்து குறித்த கேள்விக்கு தெலங்கானா ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் பதிலளிக்கார்.

அதில் அவர் ‛‛பெயரின் அடிப்படையில் பார்த்தால் தமிழக முதல் அமைச்சரே தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவர் இல்லை என சொல்ல வேண்டும்'' எனக்கூறி சிரிக்கிறார். இந்த வீடியோ மூலம் திமுகவினரை காயத்ரி ரகுராம் சாடியுள்ளார்.

English summary

Amid of Rajaraja Cholan Hindu? debate Telangana Governor Tamilisai Soundararajan reply to Kamal Hassan, Looking at the name, the Chief Minister of Tamil Nadu should not be from Tamil Nadu''. Now Gayathri Raguram, who is the head of BJP's Overseas and Neighboring Tamil State Development Wing shared Tamilisai soundararajan video and says, This is the best answer to the Dravida Stocks''.