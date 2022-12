இந்தியை திணித்தவர் ராஜாஜி.. திணிக்க கூடாது என கங்கணம் கட்டியவரும் அவர்தான்- துரைமுருகன்

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: இந்தியை திணித்தவர் ராஜாஜி தான், மீண்டும் இந்தியை திணிக்க கூடாது என்று கங்கணம் கட்டியவரும் ராஜாஜி தான் என்று அமைச்சர் துரைமுருகன் தெரிவித்துள்ளார். ராஜாஜியின் 50ம் ஆண்டு நினைவு தினத்தையொட்டி அண்ணா நூற்றாண்டு நூலக வளாகத்தில் புகைப்பட கண்காட்சி நடைபெற்று வருகிறது. இதனை முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின், அமைச்சர் துரைமுருகன் உள்ளிட்டோர் பார்வையிட்டனர்.

தமிழக நீர்வளத்துறை அமைச்சர் துரைமுருகன் திடீர் காய்ச்சல் மற்றும் உடல் சோர்வு காரணமாக சென்னையில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். அங்கு அவருக்கு டாக்டர்கள் உடல்நிலையை பரிசோதனை செய்தனர்.

துரைமுருகன் மருத்துவமனையில் உள் நோயாளியாக அனுமதிக்கப்பட்டு அவருக்கு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது. இதனையடுத்து அவரது உடல் நலனில் முன்னேற்றம் ஏற்படவே, அவர் மருத்துவமனையில் இருந்து வீடு திரும்பினார். இதனைத் தொடர்ந்து உடனடியாக அலுவல் பணிகளில் ஈடுபட்டுள்ளார்.

English summary

On the occasion of Rajaji's 50th birth anniversary, a photo exhibition is being held at Anna Centenary Library Complex. It was visited by Chief Minister M. K. Stalin, Minister Duraimurugan and others.