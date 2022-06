அதிமுக பொதுக்குழு! திடீரென உச்ச நீதிமன்றத்தை நாடிய ராஜேந்திர பாலாஜி! ஓ அதுக்கு இதுதான் காரணமா?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுக பொதுக்குழு மற்றும் செயற்குழு கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ள சென்னை செல்வதற்கு தனக்கு அனுமதி வழங்க கோரி முன்னாள் அமைச்சரும், அதிமுக மாவட்ட செயலாளருமான ராஜேந்திர பாலாஜி உச்ச நீதிமன்றத்தில் புதிய மனு தாக்கல் செய்துள்ளார்.

அதிமுக ஆட்சிக்காலத்தில் தமிழக பால்வளத்துறை அமைச்சராக இருந்த ராஜேந்திர பாலாஜி ஆவின் நிறுவனங்களில் பணி வழங்குவதாக கூறி 3 கோடி ரூபாய் முறைகேடு செய்ததாக தொடரப்பட்ட வழக்கில் தலைமறைவானார்.

தொடர்ந்து 20 நாட்களுக்கும் மேலாக தலைமறைவாக இருந்த முன்னாள் அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி தனிப்படை போலீசார் நீண்ட தேடுதல் வேட்டைக்குப் பிறகு கர்நாடகாவில் கைது செய்யப்பட்டார்.

ராஜேந்திர பாலாஜிக்கு கட்டம் சரியில்ல.. மீண்டும் மோசடி புகார்.. “புள்ளி வச்சாச்சு இனி ஆக்‌ஷன் தான்”!

English summary

Former minister and AIADMK district secretary Rajendra Balaji has filed a fresh petition in the Supreme Court seeking permission to travel to Chennai to attend AIADMK general body and executive committee meetings.